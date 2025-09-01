Spie : nouvelles installations de systèmes électriques en Pologne

(AOF) - Spie Stangl Technik sp. z o.o., filiale polonaise de Spie, spécialiste des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, a achevé l'installation des systèmes électriques et de courant faible de l'immeuble The Form de Varsovie, en Pologne. The Form est un immeuble de bureaux de 46 000 m², composé de près de 30 000 m² de bureaux disponibles à la location, situé au centre de Varsovie. Il compte neuf étages et deux niveaux souterrains.

" L'un des principaux défis techniques était l'installation d'un important réseau de bornes de recharge pour véhicules individuels, ainsi que d'un système de gestion de l'alimentation et de la recharge. Nous avons installé 77 bornes à The Form, offrant chacune une puissance entre 3,7 kW et 22 kW. Avec une telle capacité, d'environ 0,5 MW au total, un système de gestion de l'alimentation à l'échelle de l'immeuble est indispensable ", explique Radoslaw Buczek, directeur du département Électricité chez SPIE Stangl Technik.

Points clés

- Premier européen des services multi-techniques pour l’énergie et la communication, créé en 1900 ;

- Chiffre d’affaires de 8,7 Mds€ réalisé en Allemagne et Europe centrale (37 %), en France (35 %), et dans le nord-ouest de l’Europe (21 % aux Pays-Bas devant la Scandinavie ) puis les activités huile, gaz et nucléaire ;

- Ambition fondée sur 3 piliers : croissance externe dynamique et rapidement relutive, récurrence des revenus apportée par le suivi du cycle des installations des clients, complémentarité des solutions axées sur la transition énergétique et numérique et se déployant sur 4 marchés stratégiques - villes « intelligentes », énergies, bâtiments « efficients » et connectés et services aux industries ;

- Capital éclaté avec 4 positions fortes -les salariés (7,9 %), les managers (1,8 %), BPIFrance (5,5 %) et Peugeot Invest (5,1 %), Gauthier Louette étant PDG du conseil de 11 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- résistance aux cycles économiques via :

- part récurrente des activités de maintenance dans les revenus (75 %),

- diversité des clients : 36 % dans les villes intelligentes, 25 % dans les énergies, 22 % dans l’immobilier et 17 % dans les services aux industries,

- capacité à imposer ses prix et sélectivité dans le choix des contrats,

- acquisitions ciblées sur des sociétés « bolt-on », concentrées sur l’Allemagne (320 M€ de production sur un total de 432 M€ e 2024) et savoir-faire dans leur intégration,

- innovation : axée sur le traitement des données pour les bâtiments, les applications de réalité augmentée (MAINTiv pour les équipements), les plateformes d'hypervision…) et générant environ 4 Mds€ de revenus ;

- Stratégie environnementale 2025 :

- réduction de 25 % de l’empreinte carbone des activités (vs 2019) et de 67 % de celle des fournisseurs,

- montée à 70 % de la part des produits vendus contribuant à l’atténuation des désordres climatiques et à 50 % celle des produits éligibles à la taxonomie (46 % en 2022),

- 67 % des achat auprès de fournisseurs réduisant leur empreinte carbone,

- stratégie de refinancement avec indexation sur 4 critères ESG ;

- Bilan renforcé : dette nette de 2,5 Mds€ donnant un effet de levier de 1,2 libre de 427 M€.

Défis

- Activité encadrée par les réglementations européennes et soutenue par les plans de relance favorables aux infrastructures énergétiques et d’information ;

- Attente de la journée investisseurs du 7 mars 2025 ;

- Evolution de l’activité, à la croissance ralentie au 3 ème trimestre ;

- Après une activité en hausse de 4,4 % à fin septembre, anticipations 2024 relevées d’une poursuite de la croissance des revenus (moins élevée qu’en 2023, année record) et d’une marge opérationnelle de 7,1 % au moins ;

- Plan 2022-25 : croissance de 4 % par an du chiffre d’affaires ;

- Dividende 2023 de 0,83 € et maintien en 2024 d’un taux de distribution de 40 %.