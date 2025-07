Spie: nomination à la tête des relations investisseurs information fournie par Cercle Finance • 22/07/2025 à 07:07









(Zonebourse.com) - Spie annonce la nomination d'Alexandra Bournazel comme directrice des relations investisseurs. A ce titre, elle intègre le comité de la direction administrative et financière du groupe de services multi-techniques pour l'énergie et les communications.



Après un début de carrière chez EY, elle a rejoint Vinci en tant que directrice adjointe des relations investisseurs et de la communication financière, avant d'être nommée en 2021, directrice finance durable.



Dans sa nouvelle fonction de directrice des relations investisseurs de Spie, Alexandra Bournazel est directement rattachée à Jérôme Vanhove, le directeur administratif et financier du groupe.





