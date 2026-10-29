Spie met la main sur SAR Anlagenbau en Autriche

Spie annonce la signature d'un accord pour l'acquisition de SAR Anlagenbau GmbH, élargissant ainsi son portefeuille de services électriques dans les domaines des infrastructures et de l'automatisation industrielle en Autriche et en Allemagne.

Dans le cadre de cet accord, le groupe français de services multitechniques détiendra 76% du capital de cette société autrichienne, tandis qu'Arno Reisinger, directeur général et actionnaire de SAR, co-investira aux côtés de Spie, avec une participation pouvant atteindre 24%.

Basée à Hausmening, SAR fournit des solutions d'ingénierie électrique et d'automatisation pour des projets industriels et d'infrastructures critiques. Son offre couvre l'ensemble du cycle de vie des projets, de la planification à la maintenance, en passant par l'installation et la mise en service.

Avec environ 230 collaborateurs, SAR a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 100 MEUR en 2025 et renforce ainsi la capacité de Spie à accompagner ses clients dans des projets d'infrastructure complexes grâce à des solutions intégrées sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

L'équipe de direction, stable et expérimentée, conservera la responsabilité de la gestion opérationnelle de l'entreprise. La transaction, dont les termes financiers ne sont pas précisés, devrait être finalisée début 2027, sous réserve des conditions de clôture habituelles.