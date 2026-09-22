SPIE lance une offre de rachat de ses Ornanes à échéance janvier 2028

Spie SA SPIE.PA :
* LANCE UNE OFFRE DE RACHAT DE SES ORNANES À ÉCHÉANCE JANVIER 2028, MONTANT POUVANT ALLER JUSQU’À EUR 388 MLNS
* ANNONCE LE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DES ORNANES RESTANT EN CIRCULATION À L’ISSUE DE L’OFFRE DE RACHAT
* A RÉALISÉ AVEC SUCCÈS LE PLACEMENT D’UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE DURABLE D’UN MONTANT DE EUR 500 MLNS, À MATURITÉ 5,5 ANS ET ASSORTIE D’UN COUPON DE 4,875%
Texte original nGNE1SnfTn
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(Rédaction de Gdansk)
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