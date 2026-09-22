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SPIE lance une offre de rachat de ses Ornanes à échéance janvier 2028
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 07:56
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Spie SA SPIE.PA :

* LANCE UNE OFFRE DE RACHAT DE SES ORNANES À ÉCHÉANCE JANVIER 2028, MONTANT POUVANT ALLER JUSQU’À EUR 388 MLNS

* ANNONCE LE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DES ORNANES RESTANT EN CIRCULATION À L’ISSUE DE L’OFFRE DE RACHAT

* A RÉALISÉ AVEC SUCCÈS LE PLACEMENT D’UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE DURABLE D’UN MONTANT DE EUR 500 MLNS, À MATURITÉ 5,5 ANS ET ASSORTIE D’UN COUPON DE 4,875%

Texte original nGNE1SnfTn

Pour plus de détails, cliquez sur SPIE.PA

(Rédaction de Gdansk)

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