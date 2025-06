Spie: étend ses réseaux FTTH en Pologne information fournie par Cercle Finance • 06/06/2025 à 12:07









(CercleFinance.com) - Spie fait savoir que sa filiale polonaise, Spie Nexotech étend ses services de déploiement de réseaux FTTH aux régions d'Olsztyn et de Katowice.



Elle propose des connexions standard (300-600 Mbit/s) et haut débit (1 Gbit/s), destinées aux clients professionnels et particuliers d'un opérateur leader en Pologne, et met en oeuvre des solutions de bout en bout pour garantir une connexion stable, rapide et pérenne.



' La technologie FTTH offre également une grande pérennité et une sécurité renforcée ', déclare Filip Reichelt, PDG de SPIE Nexotech.



Les réseaux FTTH permettent en outre de réduire la consommation énergétique et les coûts de maintenance.



Grâce à cette expansion, SPIE Nexotech couvre aujourd'hui la quasi-totalité du territoire polonais et poursuit ses efforts pour moderniser les infrastructures et éliminer les zones blanches.





Valeurs associées SPIE 44,5200 EUR Euronext Paris -0,71%