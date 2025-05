Spie: équipe un parc énergétique en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 17:05









(CercleFinance.com) - SPIE annonce avoir achevé l'installation des systèmes techniques du parc énergétique de Bad Lauchstädt en Allemagne, un projet porté par Elektrolyse Mitteldeutschland GmbH, joint-venture de VNG Handel & Vertrieb GmbH et Uniper Hydrogen.



Ce parc teste industriellement la chaîne complète de production, stockage, transport et utilisation de l'hydrogène vert, avec une électrolyse de 30 MW produisant jusqu'à 27 millions de m³ d'hydrogène par an, alimentée par un parc éolien voisin.



SPIE a fourni des systèmes de climatisation, chauffage, ventilation, ainsi que des équipements de mesure et régulation, en mettant l'accent sur l'efficacité énergétique, notamment via une pompe à chaleur réversible.



Selon SPIE, ce projet marque une étape clé vers la transition énergétique et le développement durable de l'hydrogène vert en Allemagne centrale.





