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SPIE: Ebita en hausse de 6,9% au S1, objectifs confirmés
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 08:00
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Le logo de Spie est visible à l'extérieur d'un bâtiment de l'entreprise situé au Bignon, près de Nantes

Le logo de Spie est visible à l'extérieur d'un bâtiment de l'entreprise situé au Bignon, près de Nantes

SPIE a ​fait état jeudi d'un Ebita ​en hausse ​de 6,9% ⁠au premier ‌semestre, tout en confirmant ses ​perspectives.

Le ‌spécialiste des ⁠services de génie, d'énergie et ⁠de ‌communication a ⁠enregistré ‌321,4 millions ⁠d'euros d'Ebita sur ⁠les ‌six premiers mois ​de ‌l'année, contre 300,6 millions ​d'euros un ⁠an plus tôt.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van ​Overstraeten)

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