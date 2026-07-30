SPIE: Ebita en hausse de 6,9% au S1, objectifs confirmés

Le logo de Spie est visible à l'extérieur d'un bâtiment de l'entreprise situé au Bignon, près de Nantes
SPIE a fait état jeudi d'un Ebita en hausse de 6,9% au premier semestre, tout en confirmant ses perspectives.
Le spécialiste des services de génie, d'énergie et de communication a enregistré 321,4 millions d'euros d'Ebita sur les six premiers mois de l'année, contre 300,6 millions d'euros un an plus tôt.
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)
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