Spie: déploiement prévu de stations e-Vadea en 2025 information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 10:27









(CercleFinance.com) - Spie fait part de la signature, par sa filiale Spie CityNetworks, de nouveaux partenariats pour le déploiement de stations de recharge ultra-rapides e-Vadea dans 14 communes sur 2025, la première ayant été inaugurée à Perros-Guirec (Côtes-d'Armor), le 30 avril.



Ces projets, qui marquent l'expansion du réseau hors des axes autoroutiers, comprennent l'installation d'une centaine de points de charge haute puissance répartis sur des sites stratégiques, permettant une recharge de 20 à 80% en 25 minutes.



Spie CityNetworks prévoit l'ouverture de 25 nouvelles stations en 2025, tandis que 50 sites sont actuellement en phase de négociation. Ces projets prévoient le déploiement, l'exploitation et la maintenance de ces infrastructures sur une durée de 15 ans.





Valeurs associées SPIE 43,3400 EUR Euronext Paris +0,09%