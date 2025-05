Spie: contrat d'étude pour la ventilation des EPR2 information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 12:00









(CercleFinance.com) - Tunzini Nucléaire, société de Vinci Energies (mandataire), et Spie Nucléaire annoncent avoir signé avec EDF un contrat relatif à des études de systèmes de ventilation des futurs réacteurs EPR (Evolutionary Power Reactor) de 2e génération.



Ce contrat s'inscrit dans le cadre de la possible installation en France à l'horizon 2050 de six nouveaux réacteurs dernière génération EPR2, dont la puissance sera de 1.670 MW chacun, pour répondre aux besoins énergétiques bas carbone du pays.



Afin de garantir la sûreté et la fiabilité des installations, les systèmes de ventilation assurent le confinement des zones sensibles ainsi que le désenfumage. Ils permettent également de réguler les températures et niveaux d'humidité dans les installations.





