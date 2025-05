Lunettes connectées: Kering Eyewear annonce un partenariat avec Google

( AFP / ERIC PIERMONT )

Kering Eyewear, le pôle lunettes du groupe de luxe Kering, a annoncé un partenariat avec Google pour développer des lunettes connectées, selon un communiqué publié dans la nuit de mardi à mercredi.

Ce partenariat avec le géant américain vise à développer des "lunettes IA dotées" du système d'exploitation "Android XR, alliant design avant-gardiste, fonctionnalités innovantes et technologie centrée sur l’humain dans un même appareil", est-il précisé.

Kering Eyewear, qui ne donne pas de date de commercialisation, précise que ces lunettes connectées "offriront des fonctionnalités intuitives et personnalisées, pilotées par l’IA, pour permettre aux utilisateurs d’explorer leur environnement de façons nouvelles et enrichissantes".

Ce partenariat permettra d'"explorer des horizons inédits en vue du développement futur de notre entreprise" et d'élaborer "un produit que les gens auront envie de porter: des lunettes conçues de main de maître, élégantes et de grande qualité qui exploitent le potentiel de l’intelligence artificielle, tout en réinventant la manière d’appréhender les mondes réel et virtuel", a commenté Roberto Vedovotto, président et directeur général de Kering Eyewear, cité dans le communiqué.

"Intégrer notre plateforme XR immersive aux modèles iconiques de Kering Eyewear offrira aux consommateurs l’alliance de l’esthétique et de la fonctionnalité pour tirer le meilleur parti d’Android XR", le système d'exploitation pour les lunettes et casques de réalité virtuelles de Google, a de son côté indiqué Shahram Izadi, directeur général et vice-président de la division XR du groupe américain.

Kering Eyewear conçoit, développe et distribue les lunettes de 14 marques, dont Gucci, Cartier, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Chloé, Alexander McQueen, Montblanc, Dunhill, Alaïa ou encore Puma. L'an dernier, le chiffre d'affaires du pôle a atteint 1,6 milliard d'euros, en progression de 6% (en données comparables).