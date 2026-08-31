Spie-Contrat avec HybriX Energy pour les infrastructures électrotechniques de deux parcs de batteries en Belgique

Spie SA SPIE.PA :
* BELGIQUE : SPIE RÉALISE LES INFRASTRUCTURES ÉLECTROTECHNIQUES DE DEUX PARCS DE BATTERIES À GRANDE ÉCHELLE DÉVELOPPÉS PAR HYBRIX ENERGY
* LES DEUX SYSTÈMES OFFRIRONT UNE CAPACITÉ DE STOCKAGE DE 300 MWH
* LES TRAVAUX ONT DÉBUTÉ EN 2026 ET LA MISE EN SERVICE COMMERCIALE EST PRÉVUE EN 2027
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(Rédaction de Gdansk)
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