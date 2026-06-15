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SPIE choisie pour piloter un projet de raccordement au réseau électrique souterrain en Hollande-Septentrionale
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 14:42

SPIE SA SPIE.PA :

* CHOISIE POUR PILOTER UN PROJET DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE SOUTERRAIN 50 KV EN HOLLANDE-SEPTENTRIONALE

* LE PROJET, ACTUELLEMENT EN COURS ET L’ACHÈVEMENT EST PRÉVU EN NOVEMBRE

Pour plus de détails, cliquez sur SPIE.PA

(Rédaction de Gdansk)

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