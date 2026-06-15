SPIE choisie pour piloter un projet de raccordement au réseau électrique souterrain en Hollande-Septentrionale

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SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ...
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SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ...
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information fournie par Zonebourse•15.06.2026•15:11•
Nvidia envisagerait de lever jusqu'à 20 milliards de dollars sur le marché obligataire américain à travers plusieurs échéances. Cette opération s'inscrit dans un contexte marqué par d'importants mouvements de financement chez les grands acteurs de l'intelligence ...
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Hausse de l'inflation américaine, croissance légèrement fragile dans la zone euro, augmentation exceptionnelle des exportations de la Corée du sud… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine. La hausse de 25 points de base des taux de la BCE en juin a confirmé ...
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