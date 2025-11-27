SPIE assure la rénovation du Jin Social Club, à Paris
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 12:50
SPIE a géré l'ensemble des installations techniques : électricité, chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage et plomberie. Le bâtiment sera équipé d'un système de gestion technique centralisé (GTB) pour optimiser l'énergie, la maintenance et le confort des occupants.
Les travaux, commencés en janvier 2025, se termineront au premier semestre 2026.
Valeurs associées
|45,6600 EUR
|Euronext Paris
|+0,71%
