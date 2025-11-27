 Aller au contenu principal
SPIE assure la rénovation du Jin Social Club, à Paris
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 12:50

SPIE Building Solutions, filiale de SPIE, a réalisé la rénovation technique du Jin Social Club à Paris, un immeuble de bureaux de 26 000 m². Ce projet vise à en faire un modèle de transition énergétique, avec la conservation de nombreux équipements techniques existants et l'intégration de technologies intelligentes.

SPIE a géré l'ensemble des installations techniques : électricité, chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage et plomberie. Le bâtiment sera équipé d'un système de gestion technique centralisé (GTB) pour optimiser l'énergie, la maintenance et le confort des occupants.

Les travaux, commencés en janvier 2025, se termineront au premier semestre 2026.

Valeurs associées

SPIE
45,6600 EUR Euronext Paris +0,71%
