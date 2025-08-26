Spie : acquisitions stratégiques aux Pays-Bas

(AOF) - Spie fléchit de 4,94% à 47,72 euros. Le spécialiste des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, annonce l’acquisition de l'entreprise néerlandaise Voets & Donkers ainsi que sa filiale de services techniques VND Technical Services. Spie renforce son expertise dans les domaines des installations de refroidissement industriel, des systèmes de traitement de l’air, des pompes à chaleur, de l’automatisation industrielle et de l’ingénierie des équipements de procédés. Aucun détail financier sur cette opération n'a été divulgué.

Spécialiste du développement, de la production et de l'installation de systèmes de refroidissement et de traitement de l'air, Voets & Donkers, qui emploie 69 collaborateurs, a réalisé un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros en 2024.

"Spie continue de délivrer une politique M&A particulièrement efficace et se renforce sur les marchés à fort potentiel de croissance relutive. A date, le groupe a annoncé 4 opérations bolt-on pour une contribution globale au chiffre d'affaires de 130 millions d'euros", souligne Portzamparc, qui maintient sa recommandation Conserver sur le dossier.

Fin juillet, Spie a déclaré au premier semestre un résultat net ajusté de 166,6 millions d'euros, en croissance de 5,7%. L'Ebita de 300,6 millions d'euros s'est amélioré de 13,2%, faisant ressortir une marge de 6%, contre 5,6% un an plus tôt à la même période. La production a atteint 4,97 milliards d'euros sur la période, en hausse de 5,8% en rythme annuel.

Pour l'exercice en cours, la société vise une forte croissance totale, portant la production du groupe bien au-dessus de la barre des 10 milliards d'euros, avec la poursuite de la croissance organique, une activité d'acquisitions bolt-on soutenue (inchangé) et la poursuite de l'expansion de sa marge d'Ebita, attendue à un niveau d'au moins 7,6%.

Spie versera un acompte sur dividende en numéraire de 0,30 euro par action le 18 septembre 2025 (détachement le 16 septembre 2025), soit l'équivalent de 30 % du dividende approuvé au titre de 2024.

En Bourse, le titre grimpe de 57% depuis le début de l'année et subit aujourd'hui des prises de bénéfices dans un contexte politique tendu en France.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Premier européen des services multi-techniques pour l’énergie et la communication, créé en 1900 ;

- Chiffre d’affaires de 8,7 Mds€ réalisé en Allemagne et Europe centrale (37 %), en France (35 %), et dans le nord-ouest de l’Europe (21 % aux Pays-Bas devant la Scandinavie ) puis les activités huile, gaz et nucléaire ;

- Ambition fondée sur 3 piliers : croissance externe dynamique et rapidement relutive, récurrence des revenus apportée par le suivi du cycle des installations des clients, complémentarité des solutions axées sur la transition énergétique et numérique et se déployant sur 4 marchés stratégiques - villes « intelligentes », énergies, bâtiments « efficients » et connectés et services aux industries ;

- Capital éclaté avec 4 positions fortes -les salariés (7,9 %), les managers (1,8 %), BPIFrance (5,5 %) et Peugeot Invest (5,1 %), Gauthier Louette étant PDG du conseil de 11 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- résistance aux cycles économiques via :

- part récurrente des activités de maintenance dans les revenus (75 %),

- diversité des clients : 36 % dans les villes intelligentes, 25 % dans les énergies, 22 % dans l’immobilier et 17 % dans les services aux industries,

- capacité à imposer ses prix et sélectivité dans le choix des contrats,

- acquisitions ciblées sur des sociétés « bolt-on », concentrées sur l’Allemagne (320 M€ de production sur un total de 432 M€ e 2024) et savoir-faire dans leur intégration,

- innovation : axée sur le traitement des données pour les bâtiments, les applications de réalité augmentée (MAINTiv pour les équipements), les plateformes d'hypervision…) et générant environ 4 Mds€ de revenus ;

- Stratégie environnementale 2025 :

- réduction de 25 % de l’empreinte carbone des activités (vs 2019) et de 67 % de celle des fournisseurs,

- montée à 70 % de la part des produits vendus contribuant à l’atténuation des désordres climatiques et à 50 % celle des produits éligibles à la taxonomie (46 % en 2022),

- 67 % des achat auprès de fournisseurs réduisant leur empreinte carbone,

- stratégie de refinancement avec indexation sur 4 critères ESG ;

- Bilan renforcé : dette nette de 2,5 Mds€ donnant un effet de levier de 1,2 libre de 427 M€.

Défis

- Activité encadrée par les réglementations européennes et soutenue par les plans de relance favorables aux infrastructures énergétiques et d’information ;

- Attente de la journée investisseurs du 7 mars 2025 ;

- Evolution de l’activité, à la croissance ralentie au 3 ème trimestre ;

- Après une activité en hausse de 4,4 % à fin septembre, anticipations 2024 relevées d’une poursuite de la croissance des revenus (moins élevée qu’en 2023, année record) et d’une marge opérationnelle de 7,1 % au moins ;

- Plan 2022-25 : croissance de 4 % par an du chiffre d’affaires ;

- Dividende 2023 de 0,83 € et maintien en 2024 d’un taux de distribution de 40 %.