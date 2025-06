Spie: acquisition de Rovitech aux Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 02/06/2025 à 18:28









(CercleFinance.com) - Spie annonce l'acquisition de Rovitech, une entreprise néerlandaise spécialisée dans les services techniques en TIC, télécommunications et installations électriques.



Rovitech est spécialiste des services techniques pour les data centres et les infrastructures de réseaux. Elle réalise la conception, l'installation, la gestion et la maintenance 24h/24 et 7j/7 de data centres et de salles serveurs.



La société est également experte dans l'installation, la gestion et la maintenance des infrastructures de réseaux et d'émetteurs. Elle possède enfin une solide expertise dans les installations électriques et les systèmes d'antennes distribuées (DAS).



Rovitech compte 25 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros en 2024.



'Cette acquisition s'inscrit pleinement dans la stratégie de croissance de Spie et dans son ambition de renforcer davantage sa présence aux Pays-Bas, notamment en tant que spécialiste des data centres' explique le groupe.



Raymond Jacobs, directeur de la division ICT Services & Specials de Spie, a déclaré : ' La durabilité et l'innovation sont des priorités majeures sur le marché des data centres, et nous allons unir nos expertises pour accélérer les avancées dans ces domaines, au bénéfice de nos clients. '





