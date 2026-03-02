SPIE acquiert ROFA Industrial Automation en Allemagne

Spie SA SPIE.PA :
* SIGNE UN ACCORD POUR L'ACQUISITION DE ROFA INDUSTRIAL AUTOMATION AG EN ALLEMAGNE
* LA TRANSACTION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE AU T22026
Texte original nGNEbntYZB
(Rédaction de Gdansk)
|52,1000 EUR
|Euronext Paris
|-0,76%
