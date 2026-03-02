 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SPIE acquiert ROFA Industrial Automation en Allemagne
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 17:53

Spie SA SPIE.PA :

* SIGNE UN ACCORD POUR L'ACQUISITION DE ROFA INDUSTRIAL AUTOMATION AG EN ALLEMAGNE

* LA TRANSACTION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE AU T22026

Texte original nGNEbntYZB Pour plus de détails, cliquez sur SPIE.PA

(Rédaction de Gdansk)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

SPIE
52,1000 EUR Euronext Paris -0,76%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank