Prêt-à-porter: Celio lance sa marque féminine

Celio, marque française historiquement masculine, devient une marque mixte avec le lancement officiel d'une offre féminine "Celio Women", a annoncé le groupe dans un communiqué lundi.

Fondée en 1978, l'entreprise française avait déjà un pied dans la mode féminine via la ligne de vêtements "be camaïeu", lancée en 2024 après le rachat deux ans plus tôt de la marque Camaïeu.

Celio dit s'inscrire "dans la continuité du succès rencontré par l'offre femme lancée sous la marque be camaïeu", qui représente actuellement 30% du chiffre d'affaires dans les magasins concernés.

Cette marque "unifiée et lisible" va se déployer dans un premier temps dans 27 points de vente en France dont 19 magasins mixtes, précise Celio.

D'ici à fin 2026, Celio veut ouvrir un total de 30 magasins mixtes et porter ce chiffre à plus de 100 à l'horizon 2030. Le groupe possède à l'heure actuelle 517 magasins dans le monde dont 289 en France.

Celio se classe deuxième principal acteur du prêt-à-porter masculin en France derrière Intersport et devant Jules/Brice, selon le dernier baromètre Worldpanel by Numerator.

Le groupe présente un chiffre d'affaires de 449 millions d'euros et un bénéfice net de 56 millions d'euros en 2025 en France. Le chiffre d'affaires est de 680 millions au niveau global, en progrès de 8 à 9%, indique Celio.