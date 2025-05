Spie: a réalisé une émission obligataire de 600 ME information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 18:17









(CercleFinance.com) - Spie annonce ce jour avoir réalisé avec succès le placement d'une émission obligataire indexée sur des critères de développement durable d'un montant de 600 millions d'euros.



La maturité de cette obligation est de 5 ans. Elle est assortie d'un coupon de 3,75 %.



Le produit net de l'émission servira à refinancer l'emprunt obligataire de 600 millions d'euros émis en 2019.



'Ce refinancement permettra ainsi au Groupe d'étendre la maturité moyenne de sa dette tout en conservant un coût moyen attractif' indique la direction.



Jérôme Vanhove, Directeur Financier du Groupe, a déclaré : ' Cette émission, réalisée à des conditions avantageuses, renforce la flexibilité financière du Groupe pour poursuivre son développement dans les années à venir. Elle marque par ailleurs une nouvelle étape dans l'intégration de nos engagements en matière de développement durable à notre stratégie de financement, puisque l'intégralité de notre dette sera désormais indexée sur des critères environnementaux.'





Valeurs associées SPIE 44,8800 EUR Euronext Paris +1,58%