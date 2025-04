Spie: 2500 postes à pourvoir en France cette année information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 11:06









(CercleFinance.com) - Spie France a lancé mercredi sa campagne de recrutement pour l'année 2025, déclarant proposer près de 2500 postes à pourvoir, dont 600 sous forme de contrats d'alternance.



Le groupe d'ingénierie - qui dispose de 300 sites dans l'Hexagone - prévoit dans le détail de recruter 430 personnes en Ile-de-France, 340 en Occitanie, 235 dans les Pays de la Loire et 230 dans le Grand Est.



Le spécialiste des services multi-techniques vise par ailleurs 210 recrutements en Auvergne Rhône-Alpes, 190 en région PACA, 165 dans le Centre Val de Loire, 160 en Nouvelle-Aquitaine, 160 en Bretagne, 140 en Normandie, 120 dans les Hauts-de-France et 95 en Bourgogne-Franche-Comté.



Si les postes à pourvoir couvrent un large éventail de compétences, le groupe d'énergie et de communications recherche principalement des techniciens de maintenances.



Mais il recrute aussi des spécialistes SSI (sécurité des systèmes d'information), des monteurs électriciens, des chef de chantiers, des conducteurs de travaux, des responsables d'études techniques, des architectes informatiques ainsi que des ingénieurs dans les domaines de la cybersécurité, l'énergie, l'aménagement du territoire ou la mécanique.



La grande majorité des contrats proposés sont des CDI à temps plein, précise Spie.





