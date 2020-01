Spécialiste reconnu du développement pharmaceutique aux États-Unis, le Dr Richard Malamut rejoint le Conseil Médical de MedinCell

Euronext : MEDCL · Montpellier - France · 28 janvier 2020 - 17h45



« Le développement clinique va représenter une part importante des dépenses de MedinCell et aura des conséquences sur les délais de commercialisation de nos produits. L'expérience de Richard dans le développement pharmaceutique, en particulier dans le design et l'optimisation des stratégies cliniques, sera un atout majeur pour atteindre nos objectifs », déclare Christophe Douat, Président du Directoire de MedinCell.



Composé d'experts internationaux reconnus, le Conseil Médical (Medical Advisory Baord - MAB) a pour mission de faire des recommandations sur les questions d'ordre médical, sur l'extension du portefeuille et sur les stratégies de développement des produits. Il se réunit au moins une fois par trimestre pour évaluer l'avancée des programmes et fournir, si nécessaire, des recommandations ad hoc. Richard apporte au MAB son expérience du développement de médicaments, en particulier dans les domaines du Système Nerveux Central (SNC) et de la douleur.