Spatial : un contrat en Suède pour Firefly Aero, l'analyse de Berenberg

(Zonebourse.com) - Firefly Aerospace et SSC Space ont signé un accord portant sur deux lancements de la fusée Alpha depuis le centre spatial d'Esrange, en Suède, à partir de 2028. Pour Berenberg, ce contrat illustre la demande croissante pour des capacités de lancement souveraines en Europe et pourrait ouvrir la voie à un modèle similaire pour Rocket Lab.

Firefly Aero et SSC Space (société qui possède et exploite le centre spatial d'Esrange, en Laponie suédoise) sont tombés d'accord : des missions destinées à des clients suédois de la sécurité nationale seront lancées via la fusée Alpha de Firefly depuis le centre spatial d'Esrange, au nord du cercle polaire suédois. Les premiers lancements sont prévus au plus tôt en 2028.

Concrètement, SSC Space a réservé l'intégralité de la capacité d'emport des 2 missions et pourra l'allouer à ses clients gouvernementaux et commerciaux. Les lancements serviront notamment des clients suédois de la sécurité nationale ainsi que d'autres clients commerciaux dans le cadre de missions partagées.

L'accord prolonge le partenariat entre les 2 groupes pour développer une capacité de lancement orbital depuis l'Europe continentale. Plusieurs infrastructures nécessaires aux tirs d'Alpha ont déjà été achevées à Esrange, tandis que les derniers travaux sur l'aire de lancement se poursuivent.

Firefly et SSC Space présentent ces 2 missions comme les premières d'un partenariat à long terme prévoyant plusieurs lancements.

Berenberg salue ce modèle et évoque aussi Rocket Lab

Réagissant à cette annonce, Berenberg estime que cet accord valide le modèle consistant, pour un Etat européen, à accueillir un lanceur américain sur son territoire afin de disposer plus rapidement d'un accès autonome à l'espace.

Le bureau d'études rappelle que la fusée Alpha est capable d'emporter environ 630 kg en orbite héliosynchrone et qu'elle bénéficie d'un historique de vols qui la différencie des nouveaux lanceurs européens, même si sa cadence reste limitée avec sept vols depuis 2021 et jamais plus de deux sur une année.

L'analyste considère aussi que cet accord constitue une réponse pragmatique au déficit européen de capacités de lancement et confirme l'existence d'un marché institutionnel, notamment dans la défense. Le Vieux Continent reste en effet confronté à un déficit important de capacités de lancement souveraines : les lanceurs européens n'ont transporté que 7% des charges utiles européennes en 2025 et 1% depuis le début de 2026. Les futurs petits lanceurs européens devraient en outre rester limités à quelques vols annuels avant 2028.

Dans ce contexte, Berenberg évoque aussi les capacités de Rocket Lab (achat, cible de 83 USD), estimant le groupe comme "bien placé pour reproduire le modèle de Firefly en Europe grâce à la cadence d'Electron, à son infrastructure de lancement déployable GHOST et à la création de Rocket Lab Germany". Pour le courtier, l'accord de Firefly augmente en effet la probabilité d'une annonce similaire de Rocket Lab.

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