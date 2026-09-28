Spartoo voit sa rentabilité se dégrader au premier semestre

Le spécialiste de la vente en ligne d'articles de mode a enregistré une baisse de son activité et une dégradation de sa rentabilité au premier semestre 2026, tout en améliorant sa génération de trésorerie et son endettement sur douze mois.

Le groupe a réalisé un volume d'affaires de 77 millions d'euros, en recul de 7,7% sur un an. Le chiffre d'affaires ajusté s'est établi à 56,8 millions d'euros, en baisse de 4,6%.

L'activité BtoC a reculé de 9,8%, à 67 millions d'euros, avec une baisse de 13% à l'international. A l'inverse, les Services aux Tiers ont progressé de 7,4%, à 10,3 millions d'euros, soutenus notamment par l'activité de commissionnaire de transport TooPost.

La rentabilité s'est dégradée, avec un EBITDA ajusté de -0,6 million d'euros, contre 1,3 million un an auparavant. Le résultat d'exploitation ressort à -1,4 million d'euros, après 0,1 million au premier semestre 2025, tandis que la perte nette s'est creusée à 1,6 million d'euros, contre 0,9 million un an plus tôt.

Spartoo a parallèlement poursuivi la réduction de ses stocks. Le stock brut consolidé a diminué de 9,4% par rapport à fin décembre 2025, à 46,2 millions d'euros.

Sur le plan financier, le groupe affiche un flux de trésorerie disponible positif de 2,3 millions d'euros sur les douze derniers mois. La dette nette s'établit à 4,3 millions d'euros, en baisse de 37,1% sur un an, tandis que la trésorerie disponible atteignait 8,4 millions d'euros à fin juin.