SPARTOO PUBLIE SES RÉSULTATS SEMESTRIELS 2026 MARQUÉS PAR UN FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE POSITIF ET UNE DETTE NETTE EN BAISSE SUR 12 MOIS

• Volume d’affaires de 77,0 M€, en retrait de 7,7 % par rapport au 1er semestre 2025

• Chiffre d’affaires ajusté de 56,8 M€, en baisse de 4,6 % par rapport au 1er semestre 2025

• Croissance de 7,4 % du volume d’affaires des Services aux Tiers par rapport au 1er semestre 2025

• EBITDA ajusté de -0,6 M€, contre +1,3 M€ au 1er semestre 2025

• EBIT de -1,4 M€, contre +0,1 M€ au 1er semestre 2025.

• Flux de trésorerie disponible positif à +2,3 M€ sur les 12 derniers mois

• Dette nette de 4,3 M€ en diminution de 37,1 % sur les 12 derniers mois

• Baisse du stock de l’activité online de 10,9 % en valeur brute et de 8.5 % en quantité sur les 12 derniers mois





Grenoble, France, le 28 septembre 2026 – 17h45 CEST - Spartoo (code ISIN : FR00140043Y1 – mnémonique : ALSPT), un des leaders de la vente d ’articles de mode en ligne en Europe, annonce aujourd’hui ses résultats semestriels, clos le 30 juin 2026 et arrêtés par le Conseil d’administration du 24 septembre 2026. Le rapport financier semestriel sera publié et mis à la disposition du public courant octobre 2026.