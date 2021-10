SPARTOO PUBLIE SES RÉSULTATS SEMESTRIELS 2021

Pour recevoir tous les prochains communiqués de presse de SPARTOO, un seul clic ! Inscrivez-vous sur la liste de diffusion newcap@spartoo.com.



• Solide dynamique de l’activité matérialisée par une croissance de la GMV de 19% à 106 M€, soutenue par l’extension de l’offre d’articles de mode ainsi que par le succès de l’offre de services pour compte de tiers, en progression de 46% sur la période



• Extension de l’offre de chaussures, vêtements, sacs et accessoires à plus de 1 million de références uniques en Europe à fin juin 2021 et ajout de 50 000 nouveaux produits de décoration



• Affirmation de la stratégie RSE avec le lancement du site NewLife permettant d’acheter et vendre des articles de seconde main et comptant déjà plus de 50 000 références



• EBITDA en croissance de 11% et poursuite des investissements stratégiques en publicité



• Post-clôture : succès de l’introduction en bourse en juillet dernier ayant permis de réaliser une levée de fonds de plus de 20 millions d’euros