SPARTOO PUBLIE SES RÉSULTATS ANNUELS 2025 MARQUÉS PAR UNE AMÉLIORATION DE LA RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE ET UN FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE POSITIF

• Volume d’affaires de 171,2 M€

• Chiffre d’affaires ajusté de 122,2 M€

• EBITDA ajusté en amélioration de plus de 25% et positif de 2,3 M€, représentant 1,9% du chiffre d’affaires ajusté

• EBIT proche de l’équilibre à -0,1% du chiffre d’affaires en amélioration de 50%

• Flux de trésorerie disponible positif de +1,0 M€ témoignant de la capacité du Groupe à générer du cash dans un contexte de consommation difficile

• Baisse du stock en quantité de l’activité online de 9,5% par rapport au 31 décembre 2024

• Diminution de la dette nette de 1,2 M€, s’établissant à 4,3 M€ au 31 décembre 2025

• Croissance de 19% de l’activité B2B avec 46 nouveaux clients acquis sur l’année.



Grenoble, France, le 23 mars 2026 – 17h45 CET - Spartoo (code ISIN : FR00140043Y1 – mnémonique : ALSPT), un des leaders de la vente d’articles de mode en ligne en Europe, annonce aujourd’hui ses résultats annuels, clos le 31 décembre 2025 et arrêtés par le Conseil d’administration du 19 mars 2026. Le rapport annuel sera publié et mis à la disposition du public courant avril 2026.



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