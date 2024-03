Spartoo publie des résultats annuels 2023 marqués par le retour à un EBITDA ajusté positif et une forte augmentation de son flux de trésorerie disponible

• Volume d’affaires de 200,2 M€

• Chiffre d’affaires de 142,9 M€

• Amélioration de l’EBITDA ajusté de plus de 3 M€ par rapport à 2022, redevenant positif à +1,9 M€ pour représenter 1,3% du chiffre d’affaires

• Flux de trésorerie opérationnel amélioré de +22,6 M€ par rapport à 2022 lié notamment à la gestion active du stock

• Baisse du stock en valeur de l’activité Online de 13,7% par rapport au 31 décembre 2022

• Baisse de la dette nette de 3 M€, s’établissant à 11,7 M€ par rapport au 31 décembre 2022

• Croissance de près de 21% des marques du Groupe vendues en wholesale comparée à 2022

• Développement de l’offre produits mode en marketplace : 1,7 million d’articles en ligne disponibles

• Poursuite de la croissance des services pour compte de tiers



Grenoble, France, le 18 mars 2024 – 17h45 CET - Spartoo (code ISIN : FR00140043Y1 – mnémonique : ALSPT), un des leaders de la vente d’articles de mode en ligne en Europe, annonce aujourd’hui ses résultats annuels, clos le 31 décembre 2023 et arrêtés par le Conseil d’administration du 14 mars 2024. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés sont en cours et le rapport de certification sera émis après finalisation du rapport annuel.



Pour recevoir tous les prochains communiqués de presse de SPARTOO, un seul clic ! Inscrivez-vous sur la liste de diffusion spartoo@newcap.eu.