Spartoo primé par le cabinet ColisConsult pour la qualité de son service livraison

Grenoble, France, le 12 janvier 2022 – 17h45 CET - Spartoo (code ISIN : FR00140043Y1 – mnémonique : ALSPT), un des leaders de la vente d’articles de mode en ligne en Europe, annonce figurer en première place du palmarès « livraison » au sein d’un classement de référence réalisé par le cabinet de conseil et de courtage ColisConsult.



Boris Saragaglia, co-fondateur et Président-Directeur Général de Spartoo, déclare : « Cette étude, réalisée par un expert indépendant, constitue une preuve supplémentaire de notre savoir-faire et de la qualité de nos prestations de services. Levier de satisfaction client décisif, la livraison est une étape déterminante pour nos activités. Cette expertise, internalisée depuis la création de Spartoo, a bénéficié de notre pleine maîtrise de la chaîne de valeur et de la constitution d’un réseau de partenaires locaux couvrant toute l’Europe. Cette stratégie permet aujourd’hui à Spartoo de réaliser 98% de ses livraisons à temps en Europe tout en enregistrant un taux de satisfaction parmi les plus élevés des acteurs de l’e-commerce. Associés à l’un des plus larges choix d’articles de mode en ligne, Spartoo dispose de toutes les ressources nécessaires pour poursuivre et accélérer son développement, à la fois sur son cœur de métier et sur la gamme de services développée à destination des professionnels. »