SPARTOO enregistre un taux de satisfaction client parmi les plus élevés du secteur sur ses principaux marchés en Europe

Grenoble, France, le 15 novembre 2021 – 17h45 CET - Spartoo (code ISIN : FR00140043Y1 – mnémonique : ALSPT), un des leaders de la vente d’articles de mode en ligne en Europe, annonce avoir obtenu des notations sur le site TrustPilot parmi les plus élevées du secteur en Europe.



Au travers de cette notation, Spartoo réaffirme la qualité de son service client et de son offre, en pleine extension. Composée de chaussures, vêtements, sacs et accessoires, l’offre totalise plus de 1 million de références uniques en Europe à fin juin 2021 et intègre, désormais, 50 000 nouveaux produits de décoration.