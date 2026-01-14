SPARTOO ANNONCE SON CALENDRIER FINANCIER POUR L’EXERCICE 2026

Grenoble, France, le 14 janvier 2026 - Spartoo (code ISIN : FR00140043Y1 – mnémonique : ALSPT), un des leaders de la vente d’articles de mode en ligne en Europe, publie aujourd’hui son calendrier financier pour l’exercice 2026.



Prochaine publication financière : Volume d’affaires et résultats annuels 2025, le lundi 23 mars 2026 après clôture des marchés.



A propos de Spartoo

Avec plus de 9 000 marques et plus de 1,6 million de références, Spartoo propose l’un des plus larges choix d’articles de mode (chaussures, prêt-à-porter, sacs) dans plus de 30 pays en Europe, grâce à son équipe de de 350 collaborateurs de près de 30 nationalités différentes. En 2024, le Groupe réalise une GMV (Gross Merchandise Value) de 184,7 M€ dont près de 38% à l’international. Disposant par ailleurs d’une plateforme logistique et d’un service après-vente intégrés, Spartoo se distingue par son approche customer centric, objectivée par un très haut taux de satisfaction client. La stratégie s’appuie sur les fortes synergies entre le modèle de vente en ligne et les avantages propres aux magasins physiques, qui soutiennent la fidélisation et la notoriété de marque. Capitalisant sur son savoir-faire des métiers de l’e-commerce, Spartoo a également développé une gamme complète de services pour les professionnels.