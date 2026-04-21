SPARTOO ANNONCE LA MISE A DISPOSITION DE SON RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2025

Grenoble, France, le 21 avril 2026 - Spartoo (code ISIN : FR00140043Y1 – mnémonique : ALSPT), un des leaders de la vente d’articles de mode en ligne en Europe, annonce aujourd’hui la mise à disposition auprès du public et le dépôt auprès de l’Autorité des marchés financiers de son rapport financier annuel au 31 décembre 2025.



Le rapport financier annuel de la Société comprend, notamment :

• Le rapport de gestion ;

• Le rapport sur le gouvernement d’entreprise ;

• Les comptes consolidés ;

• Les comptes annuels de la Société ;

• Les rapports des commissaires aux comptes.



Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site Internet de la Société à l’adresse, spartoo-finance.com, dans la rubrique Documentation/Rapports Financiers.



Pour recevoir les prochains communiqués de presse de SPARTOO, écrivez-nous à newcap@spartoo.com