Spartoo améliore sa rentabilité malgré un environnement de consommation difficile
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 18:27
La performance opérationnelle ressort en nette progression. L'EBITDA ajusté s'établit à 2,3 MEUR, en hausse de plus de 25%, soit une marge de 1,9% du chiffre d'affaires ajusté. Dans le même temps, le résultat opérationnel (EBIT) se rapproche de l'équilibre, à -0,1% du chiffre d'affaires, affichant une amélioration de 50% sur un an. Spartoo affiche une perte nette annuelle de 1,5 MEUR contre -2,3MEUR un an plus tôt.
Le groupe souligne également sa capacité à générer de la trésorerie dans un environnement peu porteur. Le flux de trésorerie disponible est positif à hauteur de 1MEUR.
Les stocks de l'activité en ligne reculent de 9,5% en volume par rapport au 31 décembre 2024, tandis que la dette nette est réduite de 1,2 MEUR pour atteindre 4,3 MEUR à fin 2025.
Enfin, le développement du segment B2B constitue un relais de croissance notable. Cette activité enregistre une progression de 19% sur l'exercice, soutenue par l'acquisition de 46 nouveaux clients.
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