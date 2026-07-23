SpaceX vacille ; Google dévoile une participation de 94 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
23 juillet - ** L'action de SpaceX SPCX.O a chuté de 3,8% pour atteindre 110,85 dollars, son plus bas niveau depuis l'introduction en bourse mi-juin de cette entreprise spécialisée dans les fusées et l'IA, dans un contexte de faiblesse générale des marchés boursiers ce jeudi. Le titre clôturait en légère baisse à 115,05 dollars ** Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a révélé dans un document déposé auprès de la SEC qu’elle détenait des actions SPCX d’une valeur de 94,1 milliards de dollars; cela représente environ 6% du capital, sur la base de la capitalisation boursière actuelle de SPCX, qui s’élève à environ 1.520 milliards de dollars
** Selon ce document, les titres de participation négociables de GOOGL comprennent 80 milliards de dollars d’actions SPCX soumises à des restrictions de cession à court terme et 14,1 milliards de dollars d’actions soumises à des restrictions à long terme jusqu’au troisième trimestre 2027 ** En janvier 2015, la société, qui s’appelait alors Google, s’est associée à Fidelity en investissant 900 millions de dollars dans l’entreprise spatiale privée d’Elon Musk ** SPCX devrait publier ses résultats du deuxième trimestre le 4 août, ce qui permettrait aux employés et à certains investisseurs de la première heure de céder leurs actions lorsque les périodes de blocage commenceront à expirer ** L'action SPCX a chuté ce mois-ci depuis son introduction en bourse spectaculaire à 135 dollars, les vendeurs à découvert détenant un bénéfice comptable estimé à 15,5 milliards de dollars ** Dans le même temps, l'action GOOGL a chuté de 6% en séance après que sa consommation de trésorerie a secoué les investisseurs alors que les dépenses en IA grimpent, et le titre de l'autre entreprise de Musk, le constructeur de véhicules électriques Tesla TSLA.O , a dégringolé de 13% après avoir annoncé un flux de trésorerie disponible négatif pour la première fois en plus de deux ans
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