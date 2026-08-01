SpaceX va-t-il peindre sa fusée en rose ? À l'approche de la publication des premiers résultats, les questions des investisseurs vont au-delà de la Lune et de Mars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Akash Sriram

La première conférence téléphonique sur les résultats financiers de SpaceX SPCX.O en tant que société cotée en bourse devrait porter principalement sur les dépenses en intelligence artificielle et les bénéfices générés par son réseau de communications par satellite Starlink, mais de nombreux investisseurs particuliers ont d’autres préoccupations. S'inspirant de l'autre grande entreprise d'Elon Musk, Tesla, le fabricant de fusées SpaceX, récemment introduit en bourse, a ouvert un espace en ligne permettant aux investisseurs de poser des questions avant la conférence téléphonique sur les résultats, à laquelle Elon Musk devrait participer. Les utilisateurs peuvent soumettre leurs questions sur et voter pour celles auxquelles ils souhaitent obtenir une réponse, créant ainsi une liste classée par popularité.

Parmi les questions les plus populaires soumises par les actionnaires avant la conférence téléphonique de mardi figuraient des demandes visant à obtenir davantage d’images du « Human Landing System » de Starship, le véhicule conçu pour transporter des astronautes sur la Lune dans le cadre du programme Artemis de la Nasa l’année prochaine.

Les investisseurs ont également demandé si Asteroid, la mascotte Shiba Inu récemment dévoilée par SpaceX et célébrée par une peluche à 35 dollars, pourrait jouer un rôle plus important dans l’éducation, les associations caritatives pour enfants et les actions de sensibilisation.

D’autres actionnaires souhaitaient savoir quand le nouveau Starship commencerait à se ravitailler en orbite, quand il rattraperait à la fois son propulseur et son étage supérieur, et comment améliorer l’esthétique de la fusée.

"Peut-on peindre la fusée en rose?", a demandé un utilisateur.

Un autre a suggéré de vendre des parrainages pour des tuiles de bouclier thermique individuelles afin que les fans puissent envoyer leur nom dans l’espace.

Ce mélange éclectique de questions fait suite à la décision de SpaceX de réserver environ 30 % de ses actions de l’introduction en bourse aux investisseurs particuliers, ce qui constitue l’une des plus importantes allocations aux investisseurs individuels jamais réalisées lors d’une introduction en bourse majeure aux États-Unis.

Les actions de SpaceX ont perdu plus de la moitié de leur valeur par rapport à leur pic intrajournalier atteint après l’introduction en bourse. Pourtant, les questions concernant ses perspectives commerciales et ses finances ont été relativement peu nombreuses, et celles qui ont suscité un certain intérêt portaient davantage sur des sujets tels que le calendrier de lancement de centres de données IA orbitaux dans l’espace plutôt que sur les finances.

La question n° 183, vendredi en fin d’après-midi, portait sur la date à laquelle l’activité IA de l’entreprise pourrait commencer à s’autofinancer.

Tesla a publié ses propres résultats mercredi dernier et les investisseurs ont alors interrogé Elon Musk à plusieurs reprises sur une éventuelle fusion avec SpaceX, notamment à travers plusieurs questions qui ont recueilli plus de 100 votes. Mais ce même sujet n’a pratiquement pas été abordé sur le forum de SpaceX, où il n’est apparu qu’une seule fois avec un seul vote positif vendredi matin, au lendemain de la publication d’un article du Wall Street Journal indiquant que les dirigeants de Tesla avaient reçu pour consigne de se préparer à une scission de ses activités en Chine en vue d’une éventuelle fusion. Musk a démenti cette information .

La plupart des investisseurs particuliers se sont montrés optimistes quant à l’avenir de SpaceX, mais un utilisateur s’est demandé si la vision à long terme de Musk justifiait un tel investissement. Musk a déclaré que les progrès en matière d’IA et de robotique pourraient à terme créer un monde d’abondance où les biens et services deviendraient si bon marché que l’argent perdrait une grande partie de son importance.

"Si l’argent n’a plus d’importance dans dix ans, comme l’a récemment déclaré Elon… alors pourquoi les gens devraient-ils acheter davantage d’actions et investir plus d’argent?", a demandé l’investisseur. La question n’a reçu aucun "j’aime", alors qu’il ne reste plus que quatre jours avant que l’entreprise ne publie ses premiers résultats trimestriels.