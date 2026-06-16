SpaceX va racheter la start-up de codage IA Cursor pour 60 milliards de dollars pour son expansion dans le secteur des entreprises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Pour plus de contexte)

SPCX.O , la société SpaceX d'Elon Musk, a annoncé mardi qu'elle allait acquérir Anysphere, l'éditeur de logiciels à l'origine du célèbre agent de codage IA Cursor, pour 60 milliards de dollars, dans le but de renforcer sa présence sur le marché de l'IA d'entreprise.

Cette annonce intervient quelques jours seulement après qu'Elon Musk a introduit en bourse son entreprise, qui va des fusées à l'IA, lors d'une entrée fracassante au Nasdaq qui a valorisé la société à plus de 2.000 milliards de dollars et en a immédiatement fait l'une des entreprises les plus valorisées au monde.

SpaceX a indiqué qu'elle prévoyait que la fusion soit finalisée au cours du troisième trimestre 2026.

SpaceX lorgnait sur Cursor depuis plusieurs mois. La société avait déclaré en avril avoir obtenu une option lui permettant soit d’acquérir Cursor, basée à San Francisco, pour 60 milliards de dollars plus tard dans l’année, soit de payer 10 milliards de dollars pour leur nouveau partenariat.

Aux côtés d’OpenAI et d’Anthropic, Cursor fait partie des plusieurs start-ups de la Silicon Valley qui ont attiré des vagues de développeurs en utilisant l’intelligence artificielle pour automatiser le codage, un secteur où les entreprises d’IA ont rapidement trouvé un écho commercial.

L'activité de Cursor s'est rapidement développée depuis sa création en 2022, avec environ 2,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires interentreprises annualisé et des ventes aux entreprises en forte croissance, selon les données de l'entreprise communiquées à Reuters au début du mois.

Cet accord pourrait permettre à xAI, le fabricant du chatbot Grok avec lequel SpaceX a fusionné en février, de renforcer sa présence sur le marché du codage IA, où il est jusqu'à présent resté à la traîne par rapport à ses concurrents. Il fournirait également à Cursor davantage de capacité de calcul pour développer des modèles d'IA.

En mars, deux responsables de l'ingénierie produit chez Cursor ont déclaré avoir rejoint SpaceX pour contribuer aux projets lunaires de l'entreprise et à xAI.

On ignore pour l'instant si cet accord aura une incidence sur les contrats de location de centres de données conclus par SpaceX. Ces dernières semaines, l'entreprise a en effet signé des accords avec Anthropic et Google ( GOOGL.O , filiale d'Alphabet) pour la location de capacités de cloud computing d'une valeur totale d'environ 26 milliards de dollars par an.

Ces deux contrats comportent des clauses de résiliation de 90 jours, ce qui signifie que SpaceX pourrait rapidement récupérer sa capacité de calcul si nécessaire.