SpaceX, ULA et Blue Origin décrochent des contrats de lancement d'une valeur de 13,5 milliards de dollars auprès du Pentagone

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

*

SpaceX s'impose comme le principal lanceur du Pentagone

*

L'armée de l'espace va confier 54 missions jusqu'en 2029

*

SpaceX est la société de lancement la plus active au monde

(Nouveau tout au long, ajoute des chiffres de financement et le contexte tout au long de l'annonce de l'USSF) par Joey Roulette et Marisa Taylor

SpaceX d'Elon Musk , United Launch Alliance et Blue Origin de Jeff Bezos ont remporté vendredi des contrats de lancement de fusées de l'US Space Force d'une valeur combinée de 13,5 milliards de dollars jusqu'en 2029 pour envoyer dans l'espace certains des satellites les plus sensibles et les plus complexes du Pentagone.

Le programme phare d'approvisionnement en lancements spatiaux de sécurité nationale de l'armée de l'espace attribuera environ 54 missions jusqu'en 2029 dans le cadre d'ordres de travail progressifs, selon le bureau de commandement des systèmes spatiaux de l'armée de l'espace.

SpaceX, qui s'est vu attribuer 28 des missions, a gagné 5,9 milliards de dollars. ULA, la coentreprise de Boeing BA.N et Lockheed Martin LMT.N , a obtenu 5,3 milliards de dollars pour 19 missions. Blue Origin a obtenu sept missions d'une valeur combinée de 2,3 milliards de dollars, dont le lancement est prévu pour une année ultérieure.

Reuters avait précédemment rapporté que SpaceX et ULA avaient été retenus pour ces missions.

Ce programme, le plus compétitif et le plus lucratif des efforts de lancement américains, confirme effectivement que ces entreprises sont les fournisseurs de fusées américains les plus compétents, bien que la fusée New Glenn de Blue Origin n'ait été lancée qu'une seule fois en janvier et qu'elle ait moins d'expérience que les fusées de SpaceX et d'ULA.

SpaceX, avec sa fusée Falcon 9, est la société de lancement la plus active au monde. Elle a lancé des dizaines de missions spatiales militaires ces dernières années. La société a déclaré qu'elle utiliserait Falcon 9 et sa fusée plus puissante Falcon Heavy - trois noyaux Falcon attachés ensemble - pour les missions de la phase 3.

La nouvelle fusée Vulcan d'ULA a effectué ses deux premiers lancements l'année dernière. Le Pentagone a certifié Vulcan pour les missions de sécurité nationale ce mois-ci, après des mois d'examen d'un incident survenu avec ses moteurs à propergol solide lors d'un de ses vols.

Les récompenses font partie du volet "Lane 2" de la phase 3 du programme. Cette voie comprend les missions les plus difficiles et les plus coûteuses du Pentagone, impliquant une variété d'orbites complexes autour de la Terre, pour lesquelles seules les entreprises de lancement américaines les plus expérimentées peuvent concourir.

Selon deux personnes au fait des projets, SpaceX obtiendra la grande majorité des missions commandées par la Space Force au cours de la première année du programme. Le taux de lancement de la société avec Falcon 9 est bien plus élevé que celui d'ULA et de Blue Origin.

Le directeur général de SpaceX, Musk, employé spécial du gouvernement et proche allié du président Donald Trump , a exercé une énorme influence sur le gouvernement américain, depuis la suppression d'agences fédérales dans le cadre de ses efforts d'efficacité gouvernementale jusqu'à la nomination d'alliés à la tête d'agences fédérales qui supervisent des contrats gouvernementaux de SpaceX d'une valeur de plusieurs milliards de dollars.

Les attributions de vendredi ont été préparées pendant des années. Il s'agit de la troisième phase d'un programme régissant la manière dont le ministère américain de la défense achète des vols vers l'espace pour ses satellites militaires et de renseignement, un domaine lucratif des marchés publics autrefois dominé par la coentreprise de Boeing BA.N et Lockheed Martin

LMT.N , United Launch Alliance.

SpaceX s'est hissé au cours de la dernière décennie au rang d'acteur dominant dans le domaine des lancements. Sesfusées réutilisables Falcon 9 offrent une capacité de réduction des coûts que ses rivaux ont été plus lents à égaler, faisant de la société un fournisseur clé pour le Pentagone, qui dépend également de plus en plus de la société pour le renseignement militaire par satellite.

Lors d'une phase antérieure du programme de lancement pour la sécurité nationale, la phase 2, SpaceX a remporté 40 % des missions et ULA 60 %, ce qui représente plus de 6 milliards de dollars pour l'ensemble des missions.

Certaines missions initialement attribuées à ULA dans le cadre de la phase 2 ont dû être transférées à SpaceX en raison des retards de développement de la fusée Vulcan d'ULA, qui avaient frustré les responsables du Pentagone.

"Nous sommes très heureux d'avoir obtenu 40 % du marché de la phase 3", a déclaré Tory Bruno, directeur général d'ULA, dans un communiqué. "Vulcan est le bon choix pour les missions spatiales critiques de sécurité nationale et c'est la seule fusée aujourd'hui conçue pour répondre à toutes les exigences des besoins de lancement spatial de notre nation

Alors que SpaceX s'impose comme le grand vainqueur du programme, Musk a néanmoins lancé une pique à ses rivaux sur X, sa plateforme de médias sociaux.

"Remporter 60 % des missions peut sembler généreux, mais la réalité est que tous les concurrents de SpaceX réunis ne peuvent actuellement pas assurer les 40 % restants! J'espère qu'ils réussiront, mais ils n'en sont pas encore là", a-t-il déclaré.