Trump menace la Chine de nouvelles surtaxes si elle n'exporte pas ses aimants en terres rares
information fournie par AFP 25/08/2025 à 20:39

Le président américain Donald Trump avec son homologue sud-coréen Lee Jae Myung dans le Bureau ovale de la Maison-Blanche le 25 août 2025 ( AFP / Mandel NGAN )

Le président américain Donald Trump a menacé lundi la Chine d'imposer autour de 200% de droits de douane sur les produits chinois entrant aux Etats-Unis si Pékin n'accélérait pas ses exportations d'aimants en terres rares.

"Ils doivent nous donner des aimants. S'ils ne nous en donnent pas alors nous leur imposerons des droits de douane autour de 200%. Mais je pense que nous n'aurons pas de problème avec ça", a déclaré le président américain, en présence de son homologue sud-coréen Lee Jae-myung, lors d'un échange avec la presse dans le Bureau ovale.

La Chine est le premier producteur mondial de terres rares, qui permettent notamment de fabriquer des aimants essentiels à l'industrie automobile, l'électronique ou encore l'armement.

Mais l'Etat-parti chinois a imposé début avril une licence pour l'exportation de ces matériaux stratégiques, une décision perçue comme une mesure de rétorsion face aux droits de douane américains.

Pékin et Washington s'étaient alors lancés dans une véritable guerre commerciale, répondant chacun aux hausses de droits de douane de l'autre, pour atteindre 125% et 145% de part et d'autre.

Depuis, les négociations entre les deux premières puissances mondiales ont permis d'abaisser les tensions et le gouvernement chinois s'est engagé à accélérer la délivrance de licences pour un certain nombre d'entreprises américaines.

"Je pense que nous avons une relation géniale avec la Chine, j'ai parlé assez récemment avec le président Xi (Jinping) et, à un moment dans l'année, nous devrions nous rendre en Chine", a ajouté Donald Trump.

S'il a reconnu que Pékin disposait "d'atouts dans sa manche", il a cependant rappelé que "nous en avons d'assez incroyables également. Mais je ne veux pas jouer ces cartes car si je le faisais cela détruirait la Chine" a-t-il prévenu.

Des responsables américains et chinois se sont rencontrés à trois reprises ces derniers mois, afin d'aplanir un certain nombre de sujets liés à leurs relations commerciales.

A l'issue de ces rencontres, les deux pays ont convenu de maintenir à respectivement 30% et 10% les droits de douanes qu'ils s'imposent mutuellement, pour une durée de 90 jours, qui a déjà été prolongée à une deuxième fois jusqu'en novembre prochain.

Mais Washington a déjà montré une certaine insatisfaction, accusant la Chine de ralentir volontairement le processus de licence pour l'exportation de terres rares.

Le caractère stratégique de ces minerais a poussé le ministère américain de la Défense à entrer au capital d'une entreprise d'exploitation américaine, MP Materials, dont il va devenir le principal actionnaire.

Pékin a de son côté notamment obtenu un assouplissement des exportations de semi-conducteurs de haute précision en provenance des Etats-Unis, dont la vente à des entreprises chinoises a été progressivement durcie, en particulier sous le prédécesseur de Donald Trump, Joe Biden.

Guerre commerciale
Donald Trump
