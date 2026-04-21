SpaceX tente de séduire Wall Street avant son IPO avec trois journées d'évènements pour les analystes-sources

par Echo Wang

SpaceX poursuit ses préparatifs en vue de l'une des introductions en Bourse (IPO) les plus attendues de l'histoire, l'entreprise américaine d'aérospatiale accueillant cette semaine des analystes pour trois jours de réunions à huis clos, selon trois personnes proches du dossier.

La société du milliardaire Elon Musk organise ces réunions d'information à l'intention des principaux analystes du secteur aérospatial et technologique de Wall Street - sur son site de lancement au Texas et dans son centre de données du Tennessee - alors qu'elle cherche à lever 75 milliards de dollars (64,8 milliards d'euros) avec son entrée en Bourse.

Les présentations débuteront ce mardi par une réunion d'une journée et une visite guidée au centre de lancement Starbase du groupe, à Boca Chica, au Texas, et se poursuivront jeudi avec une visite du projet "Macrohard" de la société dans son centre de données Colossus à Memphis, dans le Tennessee.

L'une des sources a fait savoir que les participants devront remettre leurs appareils électroniques pour pouvoir assister aux réunions.

Le sources se sont toutes exprimées à Reuters sous couvert d'anonymat.

SpaceX n'a pas répondu à une demande de commentaires.

CONVAINCRE LES ANALYSTES DE LA VALEUR DE SPACEX

Les journées des analystes font partie intégrante d'un processus d'introduction en Bourse, au cours duquel les entreprises présentent leurs activités, leurs perspectives financières et leur stratégie à long terme avant leur cotation.

Certains des analystes qui doivent assister aux évènements ont reçu des copies du dossier d'enregistrement confidentiel de SpaceX, bien que ce document ne contienne que des informations limitées, ont indiqué deux des sources.

Ce document, dont Reuters a pu consulter des extraits, offre aux investisseurs un premier aperçu de la santé financière de SpaceX depuis sa fusion avec xAI, l'entreprise d'Elon Musk spécialisée dans l'intelligence artificielle.

Environ deux semaines après les réunions déstinées aux analystes, SpaceX devrait organiser une journée de "modélisation" distincte pour un groupe restreint d'analystes, dont certaines banques travaillent sur l'opération, ont déclaré deux des sources.

Lors de ces sessions, les entreprises présentent généralement aux analystes leurs projections financières, leur thèse d'affaires et d'autres données clés qui aideront ces derniers à calculer leurs estimations de bénéfices avant l'IPO.

Alors que les dirigeants de SpaceX visent une introduction en Bourse d'ici juin, le directeur financier de l'entreprise, Bret Johnsen, doit convaincre certains des meilleurs analystes de Wall Street, et à terme les investisseurs, SpaceX vaut la somme de 1.750 milliards de dollars (1.490 milliards d'euros).

CONSOLIDER LE CONTRÔLE DE MUSK

SpaceX prévoit par ailleurs de consolider le contrôle de son fondateur, Elon Musk, après son introduction en Bourse, montrent des extraits du dossier d'IPO de la société examinés par Reuters.

Le prospectus, déposé de manière confidentielle ce mois-ci, fournit de nouveaux détails sur la situation financière et la gouvernance d'entreprise de la société.

Il serait accordé à Elon Musk ainsi qu'à un petit groupe d'initiés, des actions à droit de vote privilégié qui l'emporteront sur celles des autres investisseurs.

Elon Musk restera en poste en tant que directeur général et directeur technique une fois l'offre terminée. Il occupera également le poste de président du conseil d'administration de SpaceX, composé de neuf membres.

Les extraits du dossier révèlent que SpaceX adoptera une structure actionnariale à deux catégories : les actionnaires de catégorie B disposeront de 10 voix chacun, concentrant ainsi le pouvoir entre les mains d'Elon Musk et d'une poignée d'autres initiés, tandis que les actions de catégorie A vendues aux investisseurs publics ne donneront droit qu'à une seule voix chacune.

La société issue de la fusion entre SpaceX et xAI a clôturé l'année 2025 avec environ 24,8 milliards de dollars de trésorerie disponible, et affichait un actif total de 92 milliards de dollars pour un passif total de 50,8 milliards de dollars.

Elle a enregistré une perte consolidée de 4,94 milliards de dollars en 2025 pour un chiffre d'affaires de 18,67 milliards de dollars.

(Reportage Echo Wang à New York ; rédigé par Dawn Kopecki ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)