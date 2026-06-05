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SpaceX signe un accord avec Google dans le domaine du cloud
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 20:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SpaceX a annoncé vendredi avoir conclu un accord de services cloud avec Google, filiale d'Alphabet ( GOOGL.O ), afin d'accéder à des ressources informatiques.

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