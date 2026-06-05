SpaceX signe un accord avec Google dans le domaine du cloud

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information fournie par Boursorama avec AFP•05.06.2026•19:51•
Emmmanuel Macron se rendra lundi à Amiens pour visiter l'usine du groupe américain Goodyear, dont la "modernisation" est soutenue par le programme d'investissements France 2030, ainsi que le CHU de la ville, a fait savoir l'Elysée vendredi. Le projet de modernisation ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•05.06.2026•19:40•
Le groupe Casino a annoncé vendredi avoir obtenu l'accord de ses "principaux partenaires bancaires" pour financer ses opérations de fonctionnement pendant cinq ans, un préalable à une entente sur la restructuration de la dette, pour laquelle les discussions sont ...
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Le président Vladimir Poutine a rejeté vendredi l'idée d'une rencontre en tête-à-tête proposée par son homologue ukrainien tant qu'un accord final n'aura pas été négocié en amont pour mettre fin à la guerre en Ukraine. "Je ne vois pas l'intérêt d'une rencontre. ...
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