SpaceX signe un accord avec Google dans le domaine du cloud

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SpaceX a annoncé vendredi avoir conclu un accord de services cloud avec Google, filiale d'Alphabet ( GOOGL.O ), afin d'accéder à des ressources informatiques.