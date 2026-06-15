SpaceX s'envole en pré-ouverture après une entrée en Bourse retentissante

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
15 juin - ** Les actions de SpaceX SPCX.O ont progressé de plus de 6% avant l'ouverture, poursuivant sur la lancée de leur introduction en Bourse la semaine dernière
** Le titre a bondi de 19% vendredi, propulsant cette entreprise spécialisée dans les fusées et l'IA à une valorisation de plus de 2 000 milliards de dollars, ce qui en fait la sixième entreprise la plus valorisée des États-Unis ** Le directeur général Elon Musk a déclaré dans un message sur X que la société pourrait générer 1 000 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars de chiffre d'affaires annuel d'ici 2030, contre les 18,7 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars rapportés pour 2025
** Le titre devrait être intégré en procédure accélérée au Nasdaq 100, puis aux indices FTSE Russell et MSCI plus tard en juin
** Plus de 940 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars d'actions SPCX ont changé de mains à 5 h 41 (heure de l'Est), dépassant déjà le total combiné de Nvidia, Microsoft et Tesla
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer