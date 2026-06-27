SpaceX s'apprête à intégrer l'indice Nasdaq 100, ouvrant la voie à une vague d'achats passifs

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SPCX.O , la société SpaceX, sera intégrée à l’indice Nasdaq 100, à forte composante technologique, le 7 juillet, a confirmé vendredi l’opérateur boursier Nasdaq, ouvrant ainsi la voie à une forte hausse des investissements passifs dans le géant des fusées et de l’IA dirigé par Elon Musk.

L'intégration dans l'indice fait généralement grimper le cours de l'action, car les fonds indiciels cotés en bourse (ETF) cherchant à reproduire la performance de l'indice achètent des actions de la société nouvellement intégrée.

Afin de rendre l’ plus attractif pour les entreprises souhaitant s’introduire en bourse aux États-Unis, le Nasdaq, en collaboration avec d’autres fournisseurs d’indices tels que FTSE Russell LSEG.L et MSCI MSCI.N , a assoupli ses critères d’admission, notamment en matière de rentabilité, de délai après l’introduction en bourse et de nombre d’actions disponibles à la transactions.

SpaceX, qui a fait son entrée au Nasdaq le 12 juin, a alterné entre de lourdes pertes et de légers bénéfices au cours des trois dernières années. L’année dernière, l’entreprise a enregistré une perte nette de 4,9 milliards de dollars.

Les créateurs de modèles linguistiques à grande échelle (, LLM), OpenAI et Anthropic, devraient également déposer leur demande d’introduction en bourse cette année ou l’année prochaine et viser probablement des valorisations supérieures à 1 000 milliards de dollars.

QQQM.O Les investisseurs achètent des fonds communs de placement et des ETF, tels que les QQQ.O QQQ et QQQM d’Invesco, qui répliquent l’indice Nasdaq 100, afin de bénéficier d’une exposition plus large.

J.P. Morgan a estimé que l’intégration de SpaceX dans le Nasdaq 100 pourrait générer 4,3 milliards de dollars d’entrées passives.

« Il est clair que la demande est forte, c’est pourquoi ils ont accéléré l’intégration dans l’indice », a déclaré Michael Field, stratège en chef des marchés actions chez Morningstar. « Beaucoup de gens s’en réjouiront. Certains gestionnaires de fonds le seront moins, notamment les sceptiques parmi eux, dont nous faisons partie. Nous pensons que l’action est surévaluée. »

S&P Global SPGI.N a déclaré ce mois-ci qu’il ne modifiait pas les critères d’admission de SpaceX dans ses principaux indices, notamment l’indice de référence de Wall Street, le S&P 500 .SPX .INX , et qu’il attendrait au moins 12 mois avant même d’envisager cette intégration.