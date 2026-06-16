SpaceX s'apprête à dépasser Amazon en termes de capitalisation boursière alors que ses actions poursuivent leur ascension amorcée lors de son introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* SpaceX dépasse la valorisation d'Amazon et devient la cinquième plus grande entreprise au monde

* Les options sur SpaceX seront négociées à partir de mardi

* Le volume des transactions sur SpaceX dépasse celui des autres valeurs technologiques

(Mise à jour des cours et ajout des commentaires d'analystes) par Shashwat Chauhan

Les actions de SpaceX SPCX.O , la société d'Elon Musk, ont poursuivi leur remontée post-introduction en bourse et ont progressé de plus de 8% lors des échanges avant l'ouverture mardi, mettant la société en passe de dépasser Amazon.com en termes de capitalisation boursière pour devenir la cinquième plus grande entreprise au monde.

Le titre a clôturé en hausse de 8,5% à 208,90 dollars, bondissant de plus de 54% par rapport à son prix d'introduction en bourse de 135 dollars et conférant à l'entreprise une capitalisation boursière d'environ 2 750 milliards de dollars si les gains se maintiennent.

La valorisation d'Amazon AMZN.O s'élève à 2 660 milliards de dollars, celle de Microsoft MSFT.O à 2 950 milliards de dollars, et les trois premières entreprises mondiales dépassent les 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

“Nous pouvons affirmer avec certitude que cette valorisation n'a absolument aucun sens aujourd'hui. Les gens achètent des actions SpaceX dans l'espoir que d'autres en feront de même et feront grimper le cours – c'est de la spéculation”, a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste de marché senior chez Swissquote Bank.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 18,67 milliards de dollars l'année dernière et une perte nette de 4,94 milliards de dollars après sa fusion avec xAI, une entreprise déficitaire — contrairement à de nombreuses grandes entreprises technologiques de Wall Street qui ont affiché des résultats exceptionnels.

Les opérations sur les options SpaceX devraient débuter dès mardi, les premiers échanges s'annonçant intenses , volatils et probablement coûteux.

Les analystes et les gestionnaires de portefeuille ont déclaré que les investisseurs devaient se préparer à la volatilité, en particulier au début de la vie de SpaceX en tant que société cotée en bourse, en raison de son flottant relativement faible et de sa valorisation élevée.

La hausse pourrait se poursuivre, car SpaceX devrait être intégrée en procédure accélérée dans le Nasdaq 100, ce qui en fera bientôt un titre majeur pour les fonds passifs et les ETF qui suivent cet indice, créant ainsi une nouvelle source de demande pour ses actions.

FTSE Russell et MSCI s'apprêtent également à ajouter le titre à leurs indices, à compter respectivement du 26 et du 29 juin.

“Si l'intégration dans un indice ne suffit généralement pas à elle seule à entraîner une réévaluation durable, nous estimons que la combinaison des flux passifs, de la dynamique et du flottant limité devrait générer une hausse supérieure aux mouvements historiques observés lors d'une intégration dans un indice”, a déclaré la société de courtage Zephirin Group dans une note.

SpaceX a également annoncé lundi que ses souscripteurs avaient exercé l'option “greenshoe” pour acheter des actions supplémentaires, portant le produit total de son introduction en bourse à 85,7 milliards de dollars, contre les 75 milliards levés la semaine dernière.

Plus de 3 milliards de dollars d’actions SpaceX avaient changé de mains à 7 h 21 (heure de l’Est), soit plusieurs fois les volumes de transactions combinés de Nvidia NVDA.O , Microsoft MSFT.O , Tesla TSLA.O et Apple AAPL.O .

D'autres valeurs technologiques de premier plan, notamment Nvidia et Alphabet GOOGL.O , s'échangeaient en légère baisse.

L'action SpaceX a perdu une partie de ses gains mardi en pré-ouverture après que la société a annoncé son intention d'acquérir l'éditeur de logiciels Anysphere pour 60 milliards de dollars.