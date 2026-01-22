SpaceX s'adresse à quatre banques de Wall Street pour sa méga introduction en bourse en 2026, selon une source

SpaceX, la startup spatiale d'Elon Musk, est en train d'aligner quatre banques de Wall Street pour jouer un rôle de premier plan dans une éventuelle introduction en bourse qui pourrait se classer parmi les plus grands débuts de marché jamais réalisés, selon une personne familière avec le sujet.

Bank of America BAC.N , Goldman Sachs GS.N , JPMorgan Chase JPM.N et Morgan Stanley MS.N sont pressenties pour jouer un rôle de premier plan dans l'introduction en bourse, a déclaré cette personne, tout en précisant que les projets de l'entreprise sont soumis aux conditions du marché et pourraient changer. Reuters avait rapporté le mois dernier que SpaceX interrogeait des banques pour des rôles dans l'introduction en bourse et que Morgan Stanley apparaissait comme un concurrent majeur pour un rôle clé, les liens étroits de la banque avec Musk lui donnant un avantage dans la décision.

La société a également ouvert une vente secondaire d'actions qui pourrait valoriser la société à 800 milliards de dollars, a rapportéReuters le mois dernier.

Les préparatifs de SpaceX interviennent alors que les marchés se préparent à une année de cotations américaines potentiellement gigantesques, les sociétés d'intelligence artificielle Anthropic et OpenAI ayant également jeté les bases d'une introduction en bourse potentielle.

Reuters avait rapporté en décembre que SpaceX cherchait à lever plus de 25 milliards de dollars par le biais d'une introduction en bourse qui pourrait avoir lieu cette année, ce qui pourrait en faire l'une des plus grandes introductions en bourse jamais réalisées à l'échelle mondiale.

Jeudi, le Financial Times a été le premier à signaler que Bank of America était en lice pour jouer un rôle clé dans l'offre.

Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs et JPMorgan Chase se sont refusés à tout commentaire. SpaceX n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.