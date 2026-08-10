SpaceX repasse au-dessus de son cours d'introduction en bourse pour la première fois depuis environ un mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
10 août - ** L'action SpaceX SPCX.O a progressé de 4% à 138,54 dollars en pré-ouverture lundi et s'apprête à s'échanger au-dessus du prix d'introduction en bourse de 135 dollars de cette entreprise spécialisée dans l'Internet et les fusées, pour la première fois depuis le 16 juillet
** SPCX a clôturé en hausse d’environ 16% vendredi et a enregistré un gain hebdomadaire de 23%, la meilleure performance hebdomadaire du titre depuis son entrée en bourse spectaculaire le 12 juin ** Le titre a plongé de près de 14% mercredi après que la croissance des dépenses d’investissement de la société dans l’IA a inquiété les investisseurs, puis a rebondi de 6% jeudi suite à l’expiration de la première d’une série de restrictions de cession ** Les investisseurs particuliers, fervents défenseurs de la société d’Elon Musk après son introduction en bourse, sont devenus vendeurs nets pour la première fois vendredi, bien que le montant net des ventes n’ait atteint que 4,5 millions de dollars
** Sur les 36 analystes de Wall Street couvrant le titre, les recommandations se répartissent comme suit: 11 “achat fort”, 18 “achat”, 6 “conserver” et 1 “vendre”, avec un objectif de cours médian de 218,50
** Le titre SPCX a atteint un plus haut à 225,64 dollars (le 16 juin) et un plus bas à 104,83 dollars (le 3 août)
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