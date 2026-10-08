SpaceX renforce Starlink Mobile et fait reculer les opérateurs américains

SpaceX a annoncé un accord pour acquérir auprès de Grain Management un portefeuille de fréquences radio couvrant les Etats-Unis, afin d'accélérer le développement de Starlink Mobile. L'opération, soumise à l'approbation de la FCC, porte sur un maximum de 14 mégahertz de fréquences appariées dans la bande des 800 MHz. Cette annonce a provoqué une forte baisse des actions AT&T, Verizon et T-Mobile après la clôture de Wall Street, les investisseurs anticipant une concurrence accrue sur le marché mobile américain.

L'accord intervient alors que la FCC prépare de nouvelles mesures pour favoriser les communications directes entre satellites et smartphones. Le régulateur envisage notamment la mise aux enchères de 25 mégahertz de fréquences et une consultation sur l'ouverture de 482 mégahertz supplémentaires, dont pourraient bénéficier SpaceX et Amazon. Parallèlement, AT&T, Verizon et T-Mobile ont annoncé une coentreprise destinée à améliorer la couverture des zones mal desservies, sans y associer Starlink.

Cette évolution laisse entrevoir une concurrence plus directe entre SpaceX et les opérateurs traditionnels, alors que T-Mobile a également retiré les références à Starlink de ses campagnes pour T-Satellite. Selon Tim Farrar, de TMF Associates, l'acquisition intensifie cette rivalité mais reste limitée sur le plan technique. Les fréquences obtenues seraient insuffisantes pour assurer une couverture fiable à l'intérieur des bâtiments en zone urbaine sans déploiement d'antennes terrestres supplémentaires.