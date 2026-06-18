SpaceX recule alors que les valeurs spatiales américaines chutent dans leur ensemble

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18 juin - ** L'action de SpaceX ( SPCX.O ), entreprise spécialisée dans les fusées et l'IA, a chuté de 9,8% jeudi pour s'établir à 172,95 dollars, prolongeant ainsi le recul d'environ 5% enregistré mercredi, dans un contexte de baisse des autres valeurs spatiales américaines ** Le titre SPCX d’Elon Musk efface ses gains spectaculaires enregistrés depuis qu’il a dépassé mardi Amazon AMZN.O en capitalisation boursière, même s’il se négocie toujours bien au-dessus de son prix d’introduction en bourse de 135 dollars

** Les actions des entreprises spatiales américaines, notamment Intuitive Machines LUNR.O , Planet Labs PL.N , Satellogic SATL.O et Virgin Galactic SPCE.N , ont reculé de 3% à 5% jeudi ** Le titre d’AST SpaceMobile ASTS.O , qui avait progressé de près de 4% mercredi après le succès de lancements de satellites , a chuté >de 8%

** Le titre de la société de communications par satellite EchoStar SATS.O , actionnaire de SPCX avant son introduction en bourse, a vu son cours chuter >de 6% au cours de la séance ** Parallèlement, Oppenheimer a relevé jeudi son objectif de cours sur SPCX de 190 à 250 dollars à la suite de l’acquisition de Cursor par la société ** « L’acquisition de Cursor signifie que SPCX détient désormais toutes les couches de la pile d’IA, ce qui lui confère des avantages en termes de coûts et de qualité », a écrit Timothy Horan, analyste chez Oppenheimer, dans une note adressée à ses clients. M. Horan avait lancé la couverture de SPCX il y a une semaine avec une recommandation « surperformer » ** Mercredi, The Zephirin Group a lancé sa couverture sur SPCX avec une recommandation « acheter » et un objectif de cours de 310 dollars, précisant qu’il s’agissait d’une recommandation de trading motivée par la structure du marché plutôt que par la valorisation

** Lundi, SPCX a annoncé que les chefs de file avaient pleinement exercé l’option « greenshoe », portant ainsi le montant total levé lors de l’introduction en bourse à 85,7 milliards de dollars