SpaceX recule alors que les investisseurs rechignent face au coût de son expansion dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 août - ** L'action de Space Exploration Technologies Corp

SPCX.O recule de 8,1 % à 115,15 dollars en pré-ouverture

** Le premier rapport trimestriel de la société fait état d’un chiffre d’affaires qui a presque doublé, porté par l’essor de ses activités Starlink et d’intelligence artificielle

** Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre, à 7,8 milliards de dollars, a dépassé les attentes de Wall Street, selon les données compilées par LSEG, avec une hausse de 66 % pour Starlink et d’environ 250 % pour l’IA, offrant ainsi aux investisseurs un premier aperçu des résultats financiers depuis l’introduction en bourse de la société en juin

** Les analystes de Piper Sandler estiment que la menace liée à l’expiration des périodes de blocage continuera de peser sur la valorisation jusqu’à l’été 2027

** Toutefois, ces résultats supérieurs aux prévisions ont été éclipsés par une explosion des dépenses d’investissement, qui ont bondi à plus de 18 milliards de dollars contre 2,83 milliards un an plus tôt, sous l’effet d’un investissement de 15,83 milliards de dollars dans les infrastructures d’IA

** L'action SPCX se négocie à environ 44 % en dessous de son plus haut historique intrajournalier de 225,64 dollars, atteint le 16 juin

** La note moyenne attribuée à l'action par 34 analystes est "acheter", avec 27 recommandations "acheter" ou "acheter fortement"