SpaceX rachète Cursor pour accélérer dans l'IA

SpaceX a annoncé l'acquisition de Cursor pour 60 milliards de dollars, quelques jours après son introduction en Bourse record au Nasdaq. Fondée en 2022, Cursor s'est imposée comme l'un des acteurs les plus dynamiques de l'intelligence artificielle appliquée au développement logiciel. Son assistant de codage, capable de générer, modifier et analyser du code, avait dépassé le milliard de dollars de revenus annualisés en novembre. La finalisation de l'opération est attendue au troisième trimestre 2026.

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de diversification de SpaceX après son rapprochement avec xAI, la société d'intelligence artificielle d'Elon Musk. L'intégration de Cursor doit permettre au groupe de renforcer son positionnement sur le marché des outils de développement assistés par IA, face à des concurrents comme OpenAI et Anthropic. Selon des documents transmis à la SEC, l'accord prévoit un cadre financier précis pour encadrer la transaction.

La présidente et directrice des opérations de SpaceX, Gwynne Shotwell, a estimé que ce rapprochement présentait de fortes complémentarités entre les deux entreprises. En avril, SpaceX avait déjà obtenu une option lui permettant de racheter Cursor pour 60 milliards de dollars, avec une clause prévoyant un versement de 10 milliards de dollars en cas d'échec de l'opération. L'annonce a été favorablement accueillie par les marchés, l'action SpaceX progressant d'environ 5% avant l'ouverture de Wall Street.