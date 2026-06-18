SpaceX prépare une possible émission obligataire de 20 milliards de dollars après son entrée en Bourse

Selon des sources de Reuters, les banques mandatées par SpaceX se préparent à rencontrer des investisseurs dès la semaine prochaine en vue d'une éventuelle émission obligataire d'au moins 20 milliards de dollars, selon une source proche du dossier. Le montant définitif de l'opération n'a pas encore été arrêté et pourrait évoluer, toujours selon la même source.

Cette initiative intervient moins d'une semaine après l'entrée fracassante de SpaceX au Nasdaq. Depuis ses débuts en Bourse, le groupe d'Elon Musk, actif à la fois dans le spatial et l'intelligence artificielle, a vu sa valorisation dépasser les 2 000 milliards de dollars.