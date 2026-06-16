SpaceX poursuit son ascension et dépasse la capitalisation de Microsoft

L'action SpaceX SPCX.O s'envole mardi à Wall Street pour la troisième séance d'affilée depuis son introduction en Bourse de vendredi, dépassant tour à tour Amazon AMZN.O et Microsoft MSFT.O pour devenir la quatrième entreprise cotée au monde la mieux valorisée.

Vers 15h15 GMT, le titre de la société de satellites, dirigée par Elon Musk, grimpe de 7% à 207,14 dollars, contre une baisse de 1,72% pour Microsoft et une légère hausse de 0,15% pour Amazon. SpaceX a pris en séance jusqu'à 16% à 225,64 dollars contre un prix d'introduction en Bourse (IPO) à 135 dollars.

L'action SpaceX enchaîne les rallyes depuis ses débuts boursiers vendredi sur le Nasdaq, avec un gain de plus de 62%, après avoir levé 75 milliards de dollars lors de son IPO.

Sa capitalisation boursière a grimpé en séance mardi au-dessus des 2.920 milliards de dollars de Microsoft, lui permettant de ravir brièvement la quatrième place occupée jusqu'ici par l'éditeur de Windows après avoir dépassé à l'ouverture de Wall Street Amazon, dont la valeur en Bourse est de 2.640 milliards de dollars.

Les trois premières capitalisations mondiales - Nvidia

NVDA.O , Alphabet GOOGL.O et Apple AAPL.O - dépassent chacune les 4.000 milliards de dollars.

Outre la forte demande ayant accompagné son IPO, SpaceX peut désormais compter sur les options sur SpaceX qui ont commencé à être négociées, offrant aux investisseurs un moyen supplémentaire de parier sur l'avenir de ces actions nouvellement cotées.

"Les options SpaceX sont lancées aujourd'hui, avec des échéances mensuelles standard et des prix d'exercice allant de 25 à 380 dollars. Si la demande d'options d'achat est forte, les courtiers pourraient être contraints d'acheter des actions Spacex dans ce contexte de faible liquidité", explique Brent Kochuba, fondateur de la plateforme d'analyse d'options SpotGamma.

"À partir de la semaine prochaine, nous pourrions assister à une hausse de la demande sur l'indice", a-t-il ajouté, estimant qu'il ne devrait plus avoir autant d'actions mises sur le marché avant un à deux mois.

SpaceX a par ailleurs annoncé son intention d'acquérir Anysphere, l'éditeur de logiciels à l'origine du célèbre agent de codage IA Cursor, pour 60 milliards de dollars, afin de renforcer sa présence sur le marché de l'intelligence artificielle destinée aux entreprises.

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Shashwat Chauhan et Medha Singh à Bengalore, édité par Benoit Van Overstraeten)