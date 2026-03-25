SpaceX pourrait déposer son prospectus d'IPO dès cette semaine
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 08:40
L'opération pourrait passer par une levée de fonds de 75 milliards de dollars, qui constituerait un record pour le marché américain. La part réservée aux investisseurs particuliers pourrait dépasser 20%, selon la même source. Dernièrement, des montants de valorisation de 1 250 milliards de dollars ont circulé pour SpaceX, en intégrant xAI et X. Une telle capitalisation placerait le dossier dans le top 10 des plus grandes entreprises mondiales, entre Tesla et Berkshire Hathaway.
Aux Etats-Unis, le dépôt du prospectus (formulaire S-1 auprès de la SEC) marque le véritable coup d'envoi du processus d'introduction. S'ouvre ensuite une période d'examen réglementaire et de roadshow auprès des investisseurs institutionnels, qui dure généralement entre quatre et huit semaines. Le prix d'introduction est fixé à l'issue de cette phase, en fonction de la demande recueillie.
En général, les entreprises choisissent des périodes calmes pour leurs IPO, afin d'éviter un échec ou un succès mitigé. Ce n'est pas le cas en ce moment, mais l'état du marché en juin n'est pas encore connu et le dépôt du prospectus n'engage pas sur la date précise de l'entrée en bourse.
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